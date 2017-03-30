И присматривается к "Формуле кино".

Бизнесмен Александр Мамут купил крупнейшую в России сеть кинотеатров "Синема Парк", принадлежавшую сыну Сулеймана Керимова. Сумма сделки не раскрывается.

Как пишет "Коммерсант", руководителем "Синема парка" вместо Гоарик Котанджян в ближайшее время назначат Надежду Ермакову, финансиста из команды Мамута. Правда, она будет лишь временной фигурой - до тех пор, пока бизнесмен не найдет достойного кандидата из сферы кинопоказа.

По данным издания, в апреле Мамут может приобрести еще и сеть "Формула кино" - переговоры продвигаются успешно.

Стоит добавить, что на данный момент у "Синема парка" 39 кинотеатров, в том числе в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени. Его доля на рынке - 7,5%. У "Формулы кино" - 35 кинотеатров (5,9%), передает "Уралинформбюро".