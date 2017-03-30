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Скандал с аукционами на ремонт дорог Екатеринбурга в 2017 году набирает обороты. Как сообщалось ранее, 27 марта на основании жалоб "Уралинформбюро" Управление ФАС по Свердловской области отменило итоги двух дорожных аукционов на общую сумму в 1,2 миллиарда рублей. По словам городских чиновников, этот ремонт был запланирован в рамках подготовки мегаполиса к принятию Чемпионата мира по футболу и деньги выделены из федерального бюджета.

К настоящему времени площадка РТС-тендер заблокировала возможность заказчика работ (МКУ "Городское благоустройство") заключить договоры с победителями. При этом на основании выложенной документации стала понятна схема аукционов, вызвавших у "Уралинформбюро" подозрения о сговоре организаторов и участников.

Как мы и предполагали, основными действующими лицами в борьбе за лакомые контракты стали ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" и ОАО "Трест УралТрансСпецСтрой". Ранее эти компании уже получали аналогичные подряды из рук городских чиновников, порой без какой-либо конкуренции.

В этом году аукционная комиссия, хорошенько "намудрив" в документации, которую в итоге смогло обжаловать "Уралинформбюро", допустила к торгам лишь трех участников. К двум вышеперечисленным добавилось небольшое ООО "ПромСтройДекор". А, например, крупного игрока - "Атомстройкомплекс" незаконно отстранили. Возможно потому, что АСК был готов существенно понижать стартовую цену - об этом представители компании заявили на заседании комиссии ФАС 27 марта.

Следует отметить, что на этом заседании представители мэрии Екатеринбурга клятвенно заверяли антимонопольщиков, что на аукционах была конкуренция. Падение от начальной цены составило до 5%. Сегодня можно с уверенностью говорить, что конкуренция была фикцией, а экономия бюджетных средств не превысила мизерных 2,5% (в общей сложности менее 20 миллионов рублей).

Во время подведения итогов аукциона выяснилось, что в них один и тот же победитель - ООО "ПромСтройДекор". Компания, занимающаяся подготовкой стройплощадок и управлением новостройками, выиграла у опытных, мощных дорожников с миллиардными оборотами по 10-12 миллионов рублей. Но договоры с ней начальник МКУ Юрий Ведерников подписать бы не смог - комиссия отстранила "ПромСтройДекор" за непредоставление необходимых документов. Они априори не могли быть представлены - у компании нет исполненных госконтрактов на сумму не менее 100 миллионов рублей, что требовалось по условиям аукционов.

Вслед за фальшивым победителем на пьедестале в разной комбинации расположились ГУДСР и Трест УТСС. Первый забрал себе контракт на 490 миллионов рублей, а второй - на 680 миллионов. Сценарий проведения двух аукционов сделан под копирку - с выгодой для конкретных дорожных монстров. Но антимонопольщики отменили их результаты. И теперь городским чиновникам придется готовить новые торги с возможностью участия в них более широкого круга претендентов, что позволит понизить цену контрактов и добиться качественных характеристик.