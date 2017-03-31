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Молодежь ММК подастся в науку30 марта в 12:50

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Чтобы помочь усовершенствовать производство.

На ММК стартовала 17 научно-техническая конференция молодых специалистов. Цель мероприятия - привлечение молодежь к научно-исследовательской деятельности. Их работы должны быть направлены на совершенствование металлургического производства, решение конкретных технических и организационных задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", конференция пройдет в три этапа. Первый выявит сильнейших в подразделениях. На втором этапе участники выступят с докладами в различных секциях - аглодоменной, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, коксохимической и других.

В завершении НТК к сотрудникам комбината присоединятся молодые специалисты других металлургических предприятий страны и ближнего зарубежья.

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