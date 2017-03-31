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"ВСМПО-Ависма" повышает загрузку мощностей30 марта в 14:30

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Авиастроители наращивают спрос на титан.

В 2017 году "ВСМПО-Ависма" прогнозирует рост спроса на титан. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, ожидается большой объем заказов плоского проката (плит, листов) и штамповок. Их поможет выполнить совместное предприятие с фирмой "Арконик" в Самаре, которое открылось в прошлом году.

По слиткам, пруткам, биллетам сохранится нормальная сбалансированная загрузка. Сварные трубы совместного предприятия Uniti будут продаваться непросто, поскольку в этом сегменте рынка напряженная ситуация.

Авиарынок, напротив, стабилен и оптимистичен, особенно в сфере интересов Boeing и Airbus. Много титана требуется для новых моделей: Boeing 737 MAX, Airbus 320 NEO, двухпроходного дальнемагистрального Airbus 350.

Boeing 787 (базовый продукт UBM - совместного предприятия корпорации с американцами) вышел на уровень 12 лайнеров в месяц, и это не предел. Вторая очередь UBM в особой экономической зоне "Титановая долина" продолжит выпуск линейки штамповок для Boeing 787, 777Х, 737.

Участвует "ВСМПО-Ависма" и в проектах региональных самолетов, поставляя полуфабрикаты и штамповки для китайских АRJ-21 и COMAC 919. На очереди новички: Е-2 у фирмы Embraer и Bombardier С-Series.

Что касается российских лайнеров, Sukhoi Superjet-100 преодолел прошлогодний спад и идет в гору. Соответственно, растет потребление салдинского титана. За самолетами последуют двигатели. На заключительной стадии строительства находится магистральный самолет МС-21, у него хорошие перспективы. Выкатка состоялась в середине 2016 года, в разгаре процесс сертификации. Сегодня нет ни одного отечественного летательного аппарата, в котором бы не использовался титан ВСМПО.

Вместе с тем корпорация ощущает натиск конкурентов. Особенно активны китайцы, корейцы, японцы, что приводит к переизбытку мощностей и падению цен на ряд изделий. Практически все титановые фирмы перешли на вертикальную интеграцию, от добычи сырья до высоких переделов. Появляются новые игроки, тесно стало и в сегменте механической обработки.

"ВСМПО-Ависма" не жалеет средств на модернизацию - 1,5 миллиарда долларов инвестиций, вложенных за последнее десятилетие, приносят хорошую отдачу. Но рано почивать на лаврах.

"Противостоять конкурентам можно только уникальностью технологий и способностью производить продукцию с гарантированно стабильным качеством. Мы должны существенно поднять эффективность производства. Именно такую задачу генеральный директор Михаил Воеводин поставил и нашей службе, и научно-техническому центру, и нашим технологам", - подчеркивает заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту ВСМПО Олег Ледер.

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