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В "ИННОПРОМе-2017" поучаствуют около 400 японских компаний30 марта в 17:39

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Треть уже подали заявки.

Свыше 120 представителей бизнес-сообщества Японии подтвердили свое участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2017". Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 июля, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

В нынешнем году Страна восходящего солнца станет партнером выставки. Подготовка к форуму стала одной из тем встречи, состоявшейся во время визита делегации Минпромторга России в Токио.

По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасэ, в настоящее время они завершают формирование японского кластера, который расположится на площади свыше 4000 квадратных метров, а также подготовку своей части деловой и культурной программы как страны-партнера выставки.

"На сегодня участие подтвердили свыше 120 делегатов. Всего мы рассчитываем, что с японской стороны будет порядка 400 представителей крупнейших компаний. Надеюсь, выставка станет местом, где мы сможем подписать некоторые контракты в рамках нашей работы", – сказал замминистра японского правительства.

Ранее высокую оценку потенциалу Свердловской области в укреплении промышленных и инвестиционных связей азиатского государства и России дал чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки. В ходе презентации региона, прошедшей на площадке японского посольства в Москве, он поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за содействие в продвижении совместных проектов.

"Сотрудничество с Японией является одним из приоритетных направлений развития внешнеэкономических связей Свердловской области. Результаты деятельности в нашем регионе компаний "Мицубиси", "Нипро", "Сумитомо", "Мишима Косан", "Oкумa" убедительно говорят о верности наших усилий по активизации долгосрочных и приоритетных партнерских отношений с представителями этой страны", – подчеркнул глава Среднего Урала.

Стоит отметить, что в Свердловской области по поручению губернатора созданы все необходимые условия для проведения международной промышленной выставки и комфортного пребывания гостей, а подготовка площадок выставочных мероприятий идет в плановом порядке.

При этом сотрудничество между Средним Уралом и Страной восходящего солнца не ограничивается только сферой экономики. С 1992 года в Екатеринбурге действуют Общество дружбы с Японией и информационный культурный центр "Япония", которые проводят выставки и семинары, организуют курсы японского языка и традиционных искусств. Институтами Уральского отделения РАН налажено сотрудничество с японскими научными центрами.

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