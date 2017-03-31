Грядут тотальные проверки.

Федеральная антимонопольная служба проверит, как игроки рынка мобильной связи двигаются к упразднению роуминга. О начале расследования сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

В ближайшее время в адрес компаний-операторов будут направлены запросы о мерах, которые они принимают для дальнейшего снижения тарифов, уточнил Голомолзин. Внутрисетевой роуминг, по расчетам ФАС, должен быть отменен в апреле-июне 2017 года, а национальный - во II-IV квартале.

Стоит напомнить, что в январе ФАС завела дело на "МегаФон" за монопольно высокую стоимость звонков, sms и интернета для пользователей за границей. Тогда компания объясняла рост тарифов падением спроса на роуминговые услуги, удорожанием валюты и подскочившими ценами у иностранных партнеров, передает "Уралинформбюро".

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