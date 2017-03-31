"Русский хром 1915" включает насосы на полную мощностьСегодня в 13:05
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На время паводка.
Нынешней весной Росгидромет прогнозирует подъем подземных вод выше обычного. Для первоуральцев это дополнительный повод вспомнить про советское промышленное наследие. В период активного снеготаяния образуются зеленоватые лужи на поверхности почвы вблизи шламохранилища, принадлежавшего ПО "Хромпик".
"Загрязнение подземных вод началось в 60-е годы из-за допущенных ошибок при строительстве шламохранилища. Десятилетиями хромсодержащие воды беспрепятственно просачивались вниз и копились под землей. Теперь избежать попадания хрома в Чусовую, можно только откачивая подземные воды и очищая их на станции нейтрализации АО "Русский хром 1915". Мы ежегодно тратим на это более 30 миллионов рублей собственных средств. На период нынешнего паводка объем откачки загрязненных вод из-под шламохранилища будет увеличен", - заявил исполнительный директор предприятия Андрей Климанский.
При снижении уровня подземных вод лужи уходят обратно под землю, откуда они в дальнейшем будут откачены и очищены. Как правило, это - соединения трехвалентного хрома в том виде, в каком он содержится в природе, и не представляет вреда здоровью. За три минувших года АО "Русский хром 1915" укрепило дамбу шламонакопителя и расширило противофильтрационную систему, в результате чего ежегодно перехватывается и нейтрализуется свыше 96% фильтрационных вод, загрязненных хромом.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, благодаря постоянному совершенствованию дренажной системы к 2011 году впервые за десятилетия удалось достигнуть безопасной для человека концентрации хрома в Чусовой. А в 1989-2000 годах его содержание в речных водах в 30 раз превышало норму. В 2015 году этот решенный вопрос перестал вызывать озабоченность у государственных и надзорных органов.
В общей сложности на техническое перевооружение производственного оборудования и нейтрализацию вредных сбросов, на платежи за размещение отходов и последующую их переработку с 2001 года АО "Русский хром 1915" направило около 1 миллиарда рублей.
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