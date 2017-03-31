Автопарк южноуральского кабмина прибрал к рукам участник сговораСегодня в 15:47
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ФАС отменила итоги аукциона.
Челябинские антимонопольщики выявили картельный сговор на торгах за право ремонтировать автомобили областного правительства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
Начальная цена аукциона на право техобслуживания, диагностики и ремонта машин марок Toyota и Lexus была 5 миллионов рублей. В сговоре участвовали ООО "Эра", ООО Строительная компания "Магма" и ООО "Тотачи-Сервис", которое, согласно договоренности, и должно было забрать контракт.
Для этого картельщикам требовалось избавиться от конкурентов - ООО "Сейхо Моторс Сервис Ист" (официальный дилер автомобилей заявленных марок) и специализирующегося на их ремонте ООО "Уральский технический центр".
События на торгах развивались по отработанному сценарию. Сначала "Тотачи-Сервис" снизило цену на 29,5%, затем "Эра" и "Магма" обрушили стоимость контракта на 58,5%. Оставшиеся два участника сошли с дистанции из-за чрезмерно низкой цены. Позже выяснилось, что у "Эры" и "Магмы" вторые части заявок не соответствовали необходимым требованиям. Таким образом, договор достался "Тотачи-Сервис".
В ходе разбирательств также выяснилось, что пособники "Тотачи" подавали заявки с одного IP-адреса, а в документации обоих был указан один и тот же контактный номер телефона. При этом основная деятельность этих компаний связана со сферой строительства, а не ремонтом автомобилей.
Все три организации признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции. На каждую будет наложен штраф – от 50 до 500 тысяч рублей.
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