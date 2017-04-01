Их продажи выросли на треть.

В январе - феврале 2017 года продажи легковых автомобилей в Екатеринбурге выросли на 3% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года.

По данным агентства "Auto-Dealer-Екатеринбург", за 2 месяца было реализовано более 4 730 машин. Лидерами по-прежнему остаются Lada, KIA и Renault. Продажи данных моделей увеличились на 30%.

По мнению экспертов, в первую половину года тенденции на рынке авто измениться не должны, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что на уральскую столицу приходится 2,6% проданных в России машин.