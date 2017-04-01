Свердловская казна пополнилась 22 миллиардами рублей31 марта в 18:33
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За два месяца.
На Среднем Урале наблюдается устойчивая тенденция роста доходов областного бюджета, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
По информации минфина Свердловской области, в консолидированный бюджет региона за январь–февраль 2017 года поступило 22,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов - на 1,5 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как уточнила замеминистра финансов Людмила Пономарева, только поступления по НДФЛ составили в январе-феврале текущего года выросли на 500 миллионов – до 11,8 миллиарда рублей. Увеличение перечислений по этой статье наблюдается по предприятиям в таких сферах как управление недвижимым имуществом, разработка программного обеспечения, здравоохранение, лесное хозяйство, страхование и торговля.
Стоит отметить, что в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработана и действует «дорожная карта» по повышению доходного потенциала региона. Благодаря этому в 2016 году поступления бюджет области пополнился 11 миллиардами рублей.
При этом одним из направлений работы органов власти и налоговых органов для повышения поступления НДФЛ является адресная работа с руководителями и собственниками предприятий. В результате взаимодействия с бизнесменами в областной и местные бюджеты за прошлый год от 5 000 работодателей поступило 2,3 миллиарда рублей НДФЛ – либо за счет увеличения заработной платы, либо за счет погашения задолженности по налогу. Еще 500 миллионов в консолидированную казну региона принесла постановка на налоговый учет 318 организаций-подрядчиков.
Как отмечают эксперты, рост поступления НДФЛ связан как с повышением сознательности и ответственности налогоплательщиков, так и с ростом доходов жителей региона. Так, по данным ФНС России по Свердловской области, по результатам декларационной компании, доходы жителей региона в среднем за год выросли на 5%.
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