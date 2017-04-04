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Якушев оценил нефтехимиков Тобольска на отлично03 апреля в 14:46

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За мощные вливания в бюджет.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и руководители муниципальных образований посетили производство "СИБУР Тобольск".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, в ходе визита, состоявшегося 31 марта, гостям рассказали о результатах работы комплекса в 2016 году. Так, переработка широкой фракции легких углеводородов на Центральной газофракционирующей установке составила 7,1 миллиона тонн, что на 7,6% больше, чем годом ранее.

Делегация осмотрела стройплощадку нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", где трудится около 12 тысяч человек. В проекте задействованы производители оборудования и материалов, а также подрядчики из 35 регионов России, которые поставляют товаров и услуг на сумму 226 миллиардов рублей. 70% работ выполняют строительные фирмы Тюменского региона. Использовано полмиллиона кубометров бетона и более 100 тысяч свай от отечественных поставщиков.

Ведется эскизирование основных деталей импортного механического оборудования, что позволит в дальнейшем заказывать комплектующие у российских производителей, сообщил гендиректор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин.

"Этот проект по всем позициям важен для страны, региона и муниципалитета, потому что дает новые рабочие места и налоги, решает вопросы экологии и применяет новейшие технологии. Благодаря в том числе компании СИБУР, на протяжении двух последних лет показатели по обрабатывающим производствам в области, несмотря на кризис, сохраняют положительную динамику", - подчеркнул Владимир Якушев.

Компания концентрирует в регионе не только производственные мощности, но и интеллектуальный потенциал. Сформирован Центр компетенций в сфере механики, метрологии, энергетики, где работают 400 высококвалифицированных специалистов. Скоро откроется инжиниринговый центр "НИПИгазпереработка", который станет опорным для выполнения крупных проектных задач СИБУРа и его зарубежных партнеров. Кроме того, будет создан учебный центр для будущих и действующих сотрудников компании из разных регионов ее присутствия.

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