Якушев оценил нефтехимиков Тобольска на отлично03 апреля в 14:46
- Текст
За мощные вливания в бюджет.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и руководители муниципальных образований посетили производство "СИБУР Тобольск".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, в ходе визита, состоявшегося 31 марта, гостям рассказали о результатах работы комплекса в 2016 году. Так, переработка широкой фракции легких углеводородов на Центральной газофракционирующей установке составила 7,1 миллиона тонн, что на 7,6% больше, чем годом ранее.
Делегация осмотрела стройплощадку нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", где трудится около 12 тысяч человек. В проекте задействованы производители оборудования и материалов, а также подрядчики из 35 регионов России, которые поставляют товаров и услуг на сумму 226 миллиардов рублей. 70% работ выполняют строительные фирмы Тюменского региона. Использовано полмиллиона кубометров бетона и более 100 тысяч свай от отечественных поставщиков.
Ведется эскизирование основных деталей импортного механического оборудования, что позволит в дальнейшем заказывать комплектующие у российских производителей, сообщил гендиректор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин.
"Этот проект по всем позициям важен для страны, региона и муниципалитета, потому что дает новые рабочие места и налоги, решает вопросы экологии и применяет новейшие технологии. Благодаря в том числе компании СИБУР, на протяжении двух последних лет показатели по обрабатывающим производствам в области, несмотря на кризис, сохраняют положительную динамику", - подчеркнул Владимир Якушев.
Компания концентрирует в регионе не только производственные мощности, но и интеллектуальный потенциал. Сформирован Центр компетенций в сфере механики, метрологии, энергетики, где работают 400 высококвалифицированных специалистов. Скоро откроется инжиниринговый центр "НИПИгазпереработка", который станет опорным для выполнения крупных проектных задач СИБУРа и его зарубежных партнеров. Кроме того, будет создан учебный центр для будущих и действующих сотрудников компании из разных регионов ее присутствия.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
03 апреля в 20:16
СМИ опубликовали фото предполагаемого исполнителя взрыва в Санкт-Петербурге
Мужчину зафиксировали камеры наблюдения.03 апреля в 19:42
В больнице Троицка скончалась пациентка
Ей должны были сделать операцию.03 апреля в 19:21
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Санкт-Петербурге
Во время которого погибли 9 человек.03 апреля в 19:16
Питер после взрыва в метро
Глазами очевидцев.03 апреля в 19:03
В Екатеринбурге 2-летняя малышка отравилась спиртом
Ее госпитализировали.03 апреля в 18:45
В России запретят дешевые приспособления для перевозки детей
В виде накладок на ремни безопасности.03 апреля в 18:36
В Зауралье убийца расправился с семьей из 3 человек
Жертв могло быть больше.03 апреля в 18:35
Продажа екатеринбургской телебашни отменена
Временно.03 апреля в 18:33
На Среднем Урале усилили меры безопасности после взрывов в Питере
Во время которых погибли 10 человек.03 апреля в 18:18
В подземке Санкт-Петербурга нашли третью бомбу
Устройство не сработало.03 апреля в 18:16
Пострадавший при взрыве в Верхнем Тагиле потерял глаз
Ему сделали операцию в Екатеринбурге.03 апреля в 18:06
Против югорских чиновников возбуждено 6 новых дел о взяточничестве
Общая сумма мзды превышает 6 миллионов.03 апреля в 18:00
Топ-менеджер "ВСМПО-Ависма" награжден за заслуги перед Отечеством
И титановой отраслью.03 апреля в 17:58
Питерские взрывы в метро: 7 лет спустя после Москвы
Трагедия повторяется.03 апреля в 17:46
На Южном Урале мать бросила пятерых детей на деда-инвалида
Полиция возбудила уголовное дело.
Главные новости
- 03 апреля в 20:16СМИ опубликовали фото предполагаемого исполнителя взрыва в Санкт-Петербурге
- 03 апреля в 18:18В подземке Санкт-Петербурга нашли третью бомбу
- 03 апреля в 18:06Против югорских чиновников возбуждено 6 новых дел о взяточничестве
- 03 апреля в 15:37Ни бе ни ме ни кукареку
- 03 апреля в 13:31Юревич приедет на допрос в Екатеринбург 10 апреля
Аналитика
Ни бе ни ме ни кукареку
Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.
На Бурков-Ройзман рассчитайсь!
Проводим перепись свердловских депутатов.
Уральская "фабрика" для Китая
Экспорт пошел в рост.