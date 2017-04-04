Работы выполнены на 85%.

Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) – Антипинский НПЗ – планирует в 2017 году запустить в эксплуатацию установку по производству высокооктановых бензинов (УПВБ). Она позволит заводу выпускать АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5.

К настоящему моменту строительно-монтажные работы завершены на 85%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга. На стройплощадке смонтировано основное техоборудование: емкостное, теплообменное, а также реакторы и печи.

Комбинированная установка по выпуску высокооктановых бензинов состоит из цеха гидроочистки бензиновой фракции и нафты коксования, цеха каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора и установки изомеризации легкой бензиновой фракции. Лицензиаром процессов и разработчиком базовых проектов является компания UOP. Это один из крупнейших американских производителей оборудования в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

Как отметил президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, с запуском производства высокооктановых бензинов связана стратегия развития сети заправок "New Stream – Новый Поток". Ею управляет розничный дистрибьютер Группы компаний – "Нью Петрол".

"Сейчас на АЗС реализуются производимые на Антипинском НПЗ дизельное топливо стандарта Евро-5 и сжиженные углеводородные газы. С запуском УПВБ номенклатура товаров на заправках сети "New Stream – Новый Поток" пополнится бензинами марок АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5", – подчеркнул Дмитрий Мазуров.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки данного предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.