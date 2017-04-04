Топ-менеджер "ВСМПО-Ависма" награжден за заслуги перед Отечеством03 апреля в 18:00
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И титановой отраслью.
Первый заместитель генерального директора "ВСМПО-Ависма" Николай Мельников удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, награждение состоялось 30 марта в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные и региональные знаки отличия 29 выдающимся уральцам - деятелям науки, образования, металлургии, энергетики и машиностроения.
Глава региона подчеркнул, что во многом благодаря управленческому таланту и опыту Николая Мельникова продолжает успешно развиваться отечественная титановая отрасль, выпускается продукция мирового класса, востребованная крупнейшими авиастроительными компаниями.
Стоит отметить, что трудовой путь на ВСМПО первый заместитель гендиректора начал 43 года назад с должности токаря-карусельщика.
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