Временно.

Аукцион по продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга отменен распоряжением правительства Свердловской области, которое уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО, такое решение принято с целью дополнительной проработки концепции развития и рационального использования территории жилой, общественной и деловой застройки Екатеринбурга. В частности, в районе башни находится много объектов культурного наследия, для которых необходимо четко очертить границы охранных зон.

"Это центр города, а значит, проекты такого рода нужно согласовывать с общественностью", — сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая.

Недостроенную телебашню и участок под ней собирались выставить на аукцион 27 апреля по стартовой цене 650 миллионов рублей. Эксперты предполагали, что аукцион провалится. Основная причина - отсутствие гарантий для реализации планов покупателя. Заинтересованными в покупке бетонного недостроя могут быть только девелоперы, которые застроят прилегающую к башне территорию в несколько гектаров жильем.

В частности, от покупки отказался "Атомстройкомплекс". "Пока не будет готова градостроительная документация и не будет ясности, что конкретно и как можно построить на этом участке, говорить о нашем участии в торгах преждевременно", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

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