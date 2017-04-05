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"Уралхиммаш" получил банкротный иск04 апреля в 12:15

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От башкирского завода.

Екатеринбургский завод "Уралхиммаш" (принадлежит ПАО "ОМЗ", контролируется "Газпромбанком") может быть признан банкротом. Соответствующий иск в свердловский арбитраж подал завод "Сателлит" из Башкортостана. Сумма требований составляет около 8,6 миллиона рублей. Заявление пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что по итогам 2016 года чистый убыток "Уралхиммаша" составил около 664 миллионов рублей - вдвое больше показателя предыдущего года

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