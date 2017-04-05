"ВСМПО-Ависма" объединила ведущих титанщиков мира04 апреля в 10:44
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На отраслевой конференции.
"ВСМПО-Ависма" выступила соорганизатором XV международной конференции "Ti-2017 в СНГ". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, на площадках форума в Екатеринбурге и Верхней Салде обсуждались перспективы развития титановой отрасли.
Специалисты "ВСМПО-Ависма" встретились с коллегами из России, Китая, Японии, Польши, Бельгии, Эстонии, Казахстана, Беларуси, Италии, Германии и других стран. Были представлены результаты исследований корпорации в сфере производства титановых плит, изучения свойств титановых сплавов.
Продолжились переговоры о совместном проекте между Airbus, "ВСМПО-Ависма" и ОЭЗ "Титановая долина". Авиастроительный гигант рассказал о своих планах в России.
Состоялось несколько экскурсий: на производство титановых изделий методом аддитивных технологий на 3D-принтерах в Региональном инжиниринговом центре при УрФУ, в Региональный центр лазерных технологий и на ВСМПО, где гостей познакомили с процессом получения титановых слитков и дальнейшей обработки крылатого металла.
Конференция, проходившая 26-28 марта, была приурочена к 60-летию выплавки первого слитка на ВСМПО и 25-летию ассоциации "Титан", объединяющей свыше 60 производителей титановой продукции и профильных институтов планеты.
Фото: пресс-служба ВСМПО
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