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Антипинский НПЗ стал самым упоминаемым тюменским предприятием04 апреля в 13:41

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В федеральных и зарубежных СМИ.

АО "Антипинский НПЗ", основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), стал лидером по упоминаемости в федеральных и зарубежных СМИ среди предприятий Тюменской области.

По итогам 2016 года нефтеперерабатывающий завод занял первую строчку рейтинга "Твердые знаки", который составляет газета "Коммерсантъ-Урал", в категории "Бизнес. Промышленность". В рамках исследования подсчитывалось количестве информационных материалов с положительной или нейтральной тональностью. Статьи негативного характера не учитывались, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Нефтеперерабатывающий завод ГК "Новый Поток" неоднократно становился участником рейтингов и исследований крупнейших федеральных и зарубежных СМИ. Так, в 2016 году Антипинский НПЗ был признан самым технологически эффективным предприятием в нефтеперерабатывающей отрасли России по версии "Интерфакса".

Завод второй год подряд входит в топ-10 рейтинга фундаментальной эффективности компаний, в котором представлены 150 крупнейших предприятий реального сектора России.

Также в минувшем году Антипинский НПЗ вошел в топ-40 крупнейших экспортеров России. Рейтинг был составлен аналитическим центром "Эксперт" совместно с одноименным журналом. Кроме того, в 2016 году предприятие заняло 43 место в рейтинге Forbes "200 крупнейших частных компаний России".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

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