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Китайцев прельстили виртуальные ноу-хау уральцев05 апреля в 13:38

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В сфере образования.

Китайская компания - лидер в сфере виртуальной реальности (VR) - заинтересовалась уральскими разработками. Сейчас она ведет переговоры с двумя местными предприятиями, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства.

Компания из Поднебесной, которая пока не называется, занимается образовательными виртуальными проектами, тематическими парками развлечений и бизнес-зонами в сфере VR. Один из ее потенциальных партнеров специализируется на технологиях для обучения, а второй - на моделировании технологических процессов.

Стоит отметить, что в Китае эта сфера идет вперед семимильными шагами. Согласно прогнозу аналитической компании IDC на 2017 год, VR-рынок вырастет на 440%. В стране работает более 3 тысяч общественных точек, где в виртуальную реальность может погрузиться любой желающий.

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