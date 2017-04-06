Объединение сочли нецелесообразным.

Свердловские власти отказались от идеи реорганизации Первоуральской птицефабрики, передает "Уралинформбюро".

В планах на 2017 год стояло объединение предприятия со Свердловской птицефабрикой. "Ожидалось, что ситуация будет спокойной, но предварительные результаты годовой отчетности говорят о том, что пока объединение нецелесообразно", - пояснил исполняющий обязанности главы МУГИСО Сергей Сосновских.

Поправки в программу управления госсобственностью Свердловской области, утвержденные кабмином, обсуждались на заседании комитета Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 5 апреля.

Речь зашла и о екатеринбургской телебашне. На днях распоряжением правительства был отменен аукцион по ее продаже. "Решение окончательное по приватизации не принято. Но мы думаем, что не получится этого пока сделать, скажем так", - подчеркнул Сосновских.