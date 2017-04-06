Относительно прошлого года.

Министерство промышленности и торговли РФ готово потратить на организацию в Екатеринбурге международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2017" не более 80 миллионов рублей. Это на 10 миллионов меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".

Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит организовать ряд мероприятий, в том числе: шоу для церемонии официального открытия выставки с участием страны-партнера (в 2017 году это Япония), церемонию вручения национальной промышленной премии "Индустрия" и российско-японский бизнес-саммит. Кроме того, победитель торгов будет отвечать за общее художественное оформление экспозиции Министерства и оформление стендов компаний-участниц.

Стенд Минпромторга на выставке займет не менее 450 квадратных метров, а церемонию открытия, судя по требованиям к площадке в техзадании, примет ККТ "Космос".

"ИННОПРОМ-2017" будет проходить на базе МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 9 по 13 июля.



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