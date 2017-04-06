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В Тюменской области будут делать деньги из мусораСегодня в 15:55

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Инвесторы встают в очередь.

Тюменская область получила несколько коммерческих предложений в сфере мусоропереработки от ряда крупных инвесторов, включая ОАО "Фортум". Об этом губернатор Владимир Якушев рассказал специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

"Например, активен "Фортум", у них есть предложение. Мусороперерабатывающие заводы компании работают в Швеции и Финляндии, мы ознакомились с их технологией. Готовы зайти еще как минимум два российских инвестора. В целом бизнес достаточно позитивно относится к этой теме, готов вкладывать средства, экономика здесь просматривается неплохая", - обозначил Якушев перспективу государственно-частного партнерства в этой сфере.

До 2018 года в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске будет построено четыре межмуниципальных мусороперерабатывающих завода, а также две мусороперегрузочных станции: в Тюмени и Тюменском районе. Под эти цели в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году, выделены шесть участков земель и предоставлены в пользование существующие полигоны ТБО в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.

"К сожалению, в нашей стране эта сфера долгое время оставалась криминализованной. Сегодня она становится прозрачной. Очень важно, что в квитанциях будет обозначена стоимость вывоза мусора, люди четко будут видеть, сколько эта услуга стоит, при этом нужно контролировать, чтобы возчики вывозили мусор на переработку, а не до ближайшего леса", - указал Сергей Иванов.

Стоит отметить, что представитель главы государства прибыл в Тюменскую область с официальным визитом накануне. Знакомство с регионом он начал с посещения тобольской промплощадки ПАО "СИБУР Холдинг". На предприятии прошла рабочая встреча, в которой приняли участие Владимир Якушев, губернатор Амурской области Александр Козлов и председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов. Собравшиеся обсудили реализацию проекта ООО "ЗапСибНефтехима", утилизацию попутного нефтяного газа, а также необходимость создания системы для раздельного сбора мусора и вторичной переработки полимерных отходов.

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