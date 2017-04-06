В Тюменской области будут делать деньги из мусораСегодня в 15:55
- Текст
Инвесторы встают в очередь.
Тюменская область получила несколько коммерческих предложений в сфере мусоропереработки от ряда крупных инвесторов, включая ОАО "Фортум". Об этом губернатор Владимир Якушев рассказал специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
"Например, активен "Фортум", у них есть предложение. Мусороперерабатывающие заводы компании работают в Швеции и Финляндии, мы ознакомились с их технологией. Готовы зайти еще как минимум два российских инвестора. В целом бизнес достаточно позитивно относится к этой теме, готов вкладывать средства, экономика здесь просматривается неплохая", - обозначил Якушев перспективу государственно-частного партнерства в этой сфере.
До 2018 года в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске будет построено четыре межмуниципальных мусороперерабатывающих завода, а также две мусороперегрузочных станции: в Тюмени и Тюменском районе. Под эти цели в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году, выделены шесть участков земель и предоставлены в пользование существующие полигоны ТБО в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.
"К сожалению, в нашей стране эта сфера долгое время оставалась криминализованной. Сегодня она становится прозрачной. Очень важно, что в квитанциях будет обозначена стоимость вывоза мусора, люди четко будут видеть, сколько эта услуга стоит, при этом нужно контролировать, чтобы возчики вывозили мусор на переработку, а не до ближайшего леса", - указал Сергей Иванов.
Стоит отметить, что представитель главы государства прибыл в Тюменскую область с официальным визитом накануне. Знакомство с регионом он начал с посещения тобольской промплощадки ПАО "СИБУР Холдинг". На предприятии прошла рабочая встреча, в которой приняли участие Владимир Якушев, губернатор Амурской области Александр Козлов и председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов. Собравшиеся обсудили реализацию проекта ООО "ЗапСибНефтехима", утилизацию попутного нефтяного газа, а также необходимость создания системы для раздельного сбора мусора и вторичной переработки полимерных отходов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 22:50
Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России
На кону участие в Лиге Европы.Сегодня в 21:17
Глюкозу затянуло в "Мертвое озеро"
С головой.Сегодня в 20:42
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
Ищут взрывчатку.Сегодня в 20:20
Екатеринбург атаковали боты Навального
Вслед за кроссовками Медведева.Сегодня в 19:48
Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонта
В одной квартире.Сегодня в 19:48
Тюменец задержан по подозрению в секс-шантаже школьниц
Он выкладывал их снимки в Сеть.Сегодня в 19:27
Большая вода подступает к 13 свердловским муниципалитетам
Рекордного разлива не ждут.Сегодня в 19:26
Троих свердловчан будут судить за убийство таксиста
Его тело сожгли.Сегодня в 19:23
Скандал в Каслях довел вице-мэра до повышения
Ожидаемо.Сегодня в 19:22
В Тюмени водителя самосвала отправили в колонию за смерть велосипедистки
На два года.Сегодня в 19:18
Город вытребовал "право первой ночи"
При оценке знаковых строительных проектов.Сегодня в 19:08
Взрывоопасная игрушка: iPhone 7 разорвало на части
В Китае.Сегодня в 19:05
Новая высотка облагородит центр Екатеринбурга
Проект "Атомстройкомплекса" одобрен на градсовете.Сегодня в 18:53
Виновнику ЧП на тюменском нефтепроводе грозит 3 года тюрьмы
Рабочий получил тяжелую травму.Сегодня в 18:35
"МРСК Урала" продвигает онлайн-сервисы
Облегчая подачу заявки на техприсоединение.
Главные новости
- Сегодня в 22:50Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России
- Сегодня в 19:48Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонта
- Сегодня в 19:18Город вытребовал "право первой ночи"
- Сегодня в 13:41Марчевский придумал легальный способ забрать 120 бюджетных миллионов
- Сегодня в 13:19Ройзман решил стать Росселем
Аналитика
"Народный фронт" уперся в мистику
Российской действительности.
Ройзман решил стать Росселем
Смеяться разрешается.
Морковка для мэрии Екатеринбурга
Весной или осенью?