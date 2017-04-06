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Российский авиапром недосчитается 80 миллиардовСегодня в 12:40

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Обещанных ранее.

Финансирование авиационной промышленности России урезано более чем на 80 миллиардов рублей. Постановление о корректировке госпрограммы развития отрасли на 2013-2025 годы подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Теперь авиапрому причитается 632,6 миллиарда рублей вместо 714,2 миллиарда, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, программа предписывает перевозчикам к 2025 году довести долю отечественных самолетов в своих парках до 27,2%, а на мировом рынке российские лайнеры должны занять 4,5%.

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