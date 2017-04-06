Среди организаций системы "Транснефть".

АО "Транснефть – Сибирь" признано лидером в области внедрения системы менеджмента качества строительства среди организаций системы "Транснефть". Памятный знак и диплом были вручены гендиректору предприятия Виктору Бронникову.

По его словам, победа - это результат работы коллектива не одного года, а нескольких предшествующих лет. АО "Транснефть – Сибирь" из года в год реализует проекты по модернизации и реконструкции производственных объектов. В том числе, ведется замена участков линейной части магистральных нефтепроводов, строятся и реконструируются резервуары. Также обновляется энергетическое и механо-технологическое оборудование, совершенствуются автоматизированные системы управления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Транснефть – Сибири".

Следует отметить, что в последние годы программа развития ПАО "Транснефть" активно реализуется, 2016 год был объявлен Годом качества в строительстве. Он стал базовым для внедрения соответствующей системы менеджмента. В ее рамках были введены паспорта качества строительства, разработан ряд нормативных документов, в том числе устанавливающих требования к службам контроля качества подрядных организаций.

Деятельность организаций системы "Транснефть" оценивалась по нескольким показателям. Особое внимание уделялось повышению уровня проектно-изыскательских и качества строительно-монтажных работ, оптимизации сроков проектирования и строительства, подготовке производства, освоению объема финансирования.