Облегчая подачу заявки на техприсоединение.

ОАО "МРСК Урала" совместно со свердловским министерством инвестиций и развития, а также администрациями муниципалитетов региона проводит работу по популяризации онлайн-сервисов на подключение к распределительным электрическим сетям.

Потенциальные инвесторы и жители региона могут с портала для малого и среднего бизнеса Свердловской области и областного фонда поддержки предпринимательства по прямым ссылкам перейти в личный кабинет клиента ОАО "МРСК Урала".

В ближайшее время прямые ссылки на онлайн-сервис "МРСК Урала" появятся на официальных сайтах нескольких десятков муниципалитетов. До конца весны подобная информация будет также размещена на интернет-площадках практически всех муниципальных образований и сельских поселений, с которыми компания ведет совместную работу. Дополнительно специалисты ОАО "МРСК Урала" и муниципалитетов договорились о распространении информационных материалов и проведении консультаций с жителями региона по использованию сервиса.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", при помощи личного кабинета потребители могут удаленно направить заявку на техприсоединение. Это ускоряет и упрощает процесс подключения, а также повышает доступность электросетевой инфраструктуры. При подаче заявки на техприсоединение через личный кабинет можно оплатить услуги онлайн с помощью пластиковой карты. Кроме того, в личном кабинете можно контролировать ход исполнения обязательств со стороны сетевой компании.

"Сервис подачи заявок должен быть максимально удобным и понятным для потребителей, поэтому важно не только обеспечить его доступность для жителей отдаленных поселений, но и объяснить им преимущества использования личного кабинета. Нашу инициативу о популяризации интерактивных технологий поддержали представители регионального правительства, в частности, министерства по инвестициям и развитию, а также министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области", – отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "МРСК Урала" Дмитрий Вялков.