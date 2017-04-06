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Холдинг "ГАЗЭКС" построил сети для микрорайона металлурговСегодня в 18:10

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В Красноуральске.

Группа компаний "ГАЗЭКС" завершила проект по строительству газораспределительных сетей для микрорайона "Молодежный" в Красноуральске. 5 апреля 2017 года состоялась врезка новой сети в магистральный газопровод высокого давления, идущий по улице Устинова.

Для газоснабжения "Молодежного" построено 5,6 километра газопроводов диаметром от 57 до 225 миллиметров. Подключиться к газораспределительным сетям смогут все собственники домов в микрорайоне, в проект застройки которого входят свыше 100 коттеджей. На данный момент возведено 10 жилых домов, внутридомовое газовое оборудование готово к приему газа. Еще 10 коттеджей сейчас строятся.

Строительство жилого комплекса для сотрудников ОАО "Святогор" (предприятие УГМК) осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Правительство Свердловской области в целях комплексного развития территорий и поддержки градообразующих предприятий обеспечивает возведение инфраструктуры "Молодежного". Мероприятия по строительству сети газоснабжения жилого комплекса были реализованы за счет инвестиционной программы АО "ГАЗЭКС", на них направлено более 12,5 миллиона рублей.

В Красноуральске также завершено строительство 11 километров газопровода, который обеспечит голубым топливом дома поселка Октябрьский. Благодаря расширению существующей сети техническая возможность подключения появилась у жителей 200 частных домов поселка. Средства на данный проект направлялись из бюджета Свердловской области. Заказчиком строительства газопровода выступала администрация городского округа Красноуральск.

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