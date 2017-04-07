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Мень "раздаст" 20 миллиардов рублей в Екатеринбурге Сегодня в 12:19

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Определив приоритеты благоустройства городов.

На международном форуме высотного строительства "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге, намеченном на осень, будет решаться судьба 20 миллиардов рублей на благоустройство городской среды. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на заседании оргкомитета 6 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей на благоустройство городской среды. Мы используем площадки форума для широкого обсуждения путей реализации этих возможностей. Для министерства форум 100+ очень важен. Это единственное публичное масштабное мероприятие в стране, которое говорит о строительстве не в целом, а по конкретным научно-техническим темам", - заявил министр.

Форум пройдет с 4 по 6 октября 2017 года в Екатеринбурге уже в четвертый раз. Поддержку в организации мероприятия оказывает правительство Свердловской области и Всемирный совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH).

"Для Свердловской области проведение международного форума высотного и уникального строительства является одним из интеллектуальных драйверов развития градостроительства и строительной отрасли в целом", - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который также участвовал в заседании оргкомитета.

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