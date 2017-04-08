"Россети" участвуют в Open Innovations Startup Tour в Екатеринбурге07 апреля в 13:33
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Там представлено 200 инновационных проектов.
6-7 апреля 2017 года в Екатеринбурге на площадке технопарка высоких технологий "Университетский" проходит региональный этап стартап-тура "Открытые инновации" – Open Innovations Startup Tour. Его проводит фонд "Сколково".
6 апреля на пленарной сессии тура выступил директор департамента технологического развития и инноваций ПАО "Россети" Владимир Софьин. Его доклад был посвящен проведению всероссийского конкурса в области наукоемких инновационных проектов и разработок "Энергопрорыв", а также вариантам сотрудничества с ПАО "Россети".
В первый день также состоялась дискуссия о сотрудничестве стартапов и корпораций, где в роли эксперта выступил заместитель главного инженера по развитию и инновациям ОАО "МРСК Урала" Георгий Бураков. Он рассказал о заинтересованности компании в применении энергоэффективных и инновационных технологий, которые могут обеспечить снижение капитальных и операционных затрат и удлинение жизненного цикла оборудования.
"Сегодня мы готовы рассматривать предложения и разработки по направлению, сочетающему в себе сферу охраны труда и новых методов диагностики. Речь идет о проверке состояния подземной части опор линий электропередачи распределительных сетей. В компании "МРСК Урала" диагностика – это основа знаний о состоянии электросетевых объектов и планирования ремонтов оборудования", - подчеркнул Георгий Бураков.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", в компании регулярно обновляются комплексы мобильной диагностической аппаратуры. Ее использование позволяет своевременно выявить и устранить дефекты электрооборудования, вести оперативный анализ состояния приборов и техники, что повышает надежность функционирования и улучшает качество электроснабжения потребителей.
Еще одним направлением для новых разработок, которые будут интересны "МРСК Урала", могут стать проекты по энергоэффективности. Например, программы по снижению потерь, как технических, так и коммерческих, при передаче электрической энергии.
"Наша компания уже ведет совместную работу с Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина по данному направлению. Коллеги разрабатывают проект программного обеспечения по выявлению очагов коммерческих потерь путем анализа параметров сети. Это позволит выделить участки с большими потерями, где происходит воровство электроэнергии", - добавил заместитель главного инженера.
Стоит добавить, что Open Innovations Startup Tour проходит в разных регионах России уже в пятый раз. В уральской столице представили около 200 инновационных проектов по трем направлениям: индустриальное, биомедицинское и информационные технологии.
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