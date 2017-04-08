На базе Антипинского НПЗ.

В марте 2017 года основной производственный актив ГК "Новый Поток" – Антипинский НПЗ – принял и переработал первые 30 тысяч тонн мазута, закупленного у стороннего предприятия – Омского НПЗ.

Сырье было направлено на установку глубокой переработки мазута (УГПМ). Как пояснил Президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, мощность оборудования позволяет перерабатывать дополнительные объемы мазута, помимо собственного сырья. Последнее поступает не только с Антипинского, но и Марийского НПЗ.

"В связи с этим, Антипинский НПЗ готов приобретать и перерабатывать мазут с других нефтеперерабатывающих предприятий", – подчеркнул Дмитрий Мазуров. В апреле завод планирует закупить и переработать также 30 тонн внешнего мазута, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

УГПМ была введена в эксплуатацию на Антипинском НПЗ в рамках реализации 3-го этапа III технологической очереди в 2016 году. Запуск установки позволил заводу увеличить глубину переработки нефти до 98%, полностью отказаться от производства мазута и увеличить выход дизельных фракций до 46%. В минувшем году на УГПМ ежемесячно перерабатывалось около 350 тысяч тонн мазута.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.