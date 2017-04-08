Инвестиции РМК в металлургию Казахстана приблизились к 1 миллиарду долларов07 апреля в 16:34
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Три новых рудника готовятся к разработке.
Объем инвестиций Группы РМК в казахстанский дивизион может достичь 1 миллиарда долларов с 2004 года, когда она пришла в республику.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании (РМК), новые проекты были представлены 4 апреля 2017 года премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.
На Весенне-Аралчинском месторождении строится рудник мощностью 500 тысяч тонн медно-цинковой руды в год. Предстоит разработка месторождений Кундызды и Лиманное, которые будут выдавать в совокупности 4 миллиона тонн руды. Будет создано до 1500 рабочих мест, при этом штат действующих предприятий высвобождать не планируется, несмотря на их активную модернизацию.
Так, ТОО "Актюбинская медная компания" переходит на лучшую технику мировых производителей. В 2015 году закуплено дополнительное оборудование по обогащению медно-цинковых руд, что позволило увеличить извлечение меди до 90%, цинка - до 80%.
Стратегия Группы РМК в Актюбинской области предусматривает внедрение передовых технологий обогащения руды, улучшение качества продукции, повышение экологической безопасности производства
Бакытжан Сагинтаев отметил важность сотрудничества между государством и бизнесом. По его словам, власти республики намерены и впредь поддерживать горную металлургию. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых при разработке месторождений с глубоким залеганием рудных тел.
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