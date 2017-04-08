Рынок перенасыщен.

Средневзвешенная цена предложения на продажу квартиры в России упала до 62 тысяч за "квадрат", и дальше снижение невозможно. Тренд обозначил глава ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья" (НОЗА) Леонид Казинец, пишут федеральные СМИ.

Причина ценового спада - избыток свободных квартир. По данным НОЗА, на рынке 11,6 миллиона невостребованных квадратных метров. Объем продаж жилья у девелоперов за минувший год упал на 15%: с 2,16 триллиона рублей до 1,83 триллиона. По итогам 2017 года ввод жилья прогнозируется в пределах 60-40 миллионов "квадратов" против 81-82 миллионов годом ранее, передает "Уралинформбюро".