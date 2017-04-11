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Группа РМК получила 15,9 миллиарда рублей чистой прибыли10 апреля в 09:48

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Основные активы сработали в плюсе.

Совокупная чистая прибыль предприятий Группы РМК в 2016 году достигла 15,9 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, среди основных активов лидирует АО "Михеевский ГОК", расположенный в Варненском районе Челябинской области. Его чистая прибыль составила 3,874 миллиарда рублей (здесь и далее – по данным учета национальных стандартов).

На втором месте флагман казахстанского дивизиона – ТОО "Актюбинская медная компания" с показателем 3,34 миллиарда рублей.

Следом снова идут южноуральские предприятия: ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" с результатами 2,522 миллиарда и 1,34 миллиарда рублей, а также ОАО "Александринская горно-рудная компания", получившее 619,9 миллиона рублей чистой прибыли.

Замыкает список ЗАО "Новгородский металлургический завод" (Великий Новгород) с 147,73 миллиона рублей.

В минувшем году Группа РМК нарастила объемы переработки собственного минерального сырья. Это позволило увеличить загрузку мощностей в дальнейших переделах и стабильно выполнять производственные планы, отмечают в компании.

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