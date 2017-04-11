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Рыбный мини-завод в Тюмени оснастят отечественным оборудованием10 апреля в 14:43

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На 85-90%.

Тюменский мини-завод по выращиванию осетровых и сиговых рыб будет работать на отечественном оборудовании. Сейчас на площадке идет монтаж установок.

По словам президента региональной ассоциации производственно-торговых предприятий "Оцелот" Руслана Цицкиева, весь пластик, арматура, многочисленные элементы из нержавейки сделаны на тюменских заводах.

"С нашими заказами также хорошо справились разработчики из Санкт-Петербурга и магнитогорские специалисты. Мы доработали многие решения по трубопроводам, по биомеханической очистке, по кислородному содержанию. Насосы также собирали на российских заводах", - резюмировал он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по общественным связям, коммуникации и молодежной политики Тюменской области, за рубежом, а именно в Дании и Германии, планируется закупить лишь 10-15% необходимого оборудования. При этом его адаптируют под местные условия.

"Сегодня уже немецкие специалисты интересуются, как мы применяем новые технологические решения с использованием их оборудования. Например, в одном агрегате объединяем разные инженерные подходы, существенно удешевляя его и не теряя в качестве", - отмечает Цицкиев.

Следует отметить, что на тюменском предприятии будет создан полный цикл выращивания рыбы – от икринки до взрослой особи. Основной целью мини-завода является зарыбление рек. Помимо этого, предприятие станет площадкой для подготовки студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

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