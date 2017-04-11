Поделившись доходами от интернет-торговли.

Facebook встал на учет в Федеральную налоговую службу и будет выплачивать НДС с интернет-торговли на территории России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Закон о "налоге на Google" для иностранных IT-компаний, оказывающих услуги онлайн, принят летом 2016 года. Речь идет о продажах программного обеспечения, музыки и фильмов, телетрансляциях, предоставлении каналов связи, торговых площадок и сервисов бронирования.

Пионером в списке новоиспеченных налоговых резидентов РФ был Google. С ним соседствуют Apple, Microsoft, Bloomberg, Financial Times и другие гиганты рынка. Первые отчисления от них ожидаются в конце апреля 2017 года, передает "Уралинформбюро".