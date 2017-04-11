Антипинский НПЗ увеличил производство дизтоплива на 38%10 апреля в 13:13
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В марте.
В марте 2017 года базовый производственный актив Группы компаний "Новый Поток" – Антипинский НПЗ – продемонстрировал рост основных производственных показателей в среднем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, объемы выпуска автомобильного дизтоплива стандарта качества Евро-5 выросли на 38% - с 161,8 тысяч тонн до 221 тысячи тонн. Производство сжиженных углеводородных газов увеличилось на 28% - до 2,3 тысяч тонн. Объемы выпуска прямогонного бензина достигли 110 тысяч тонн (+16%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы компаний "Новый Поток".
В марте 2017 года на Антипинском НПЗ было произведено 2,3 тысячи тонн технической газовой гранулированной серы - в 4 раза больше, чем в марте прошлого года.
В целом в течение первого квартала 2017 года сформировался тренд увеличения общего объема переработки. В марте показатель составил 616 тысяч тонн, тогда как в январе и феврале - 610 и 578 тысяч тонн соответственно. Объем мартовской переработки по отношению к аналогичному периоду 2016 года снизился незначительно. При этом завод в качестве сырья принял 30 тысяч тонн внешнего мазута. Уменьшение объемов связано с оптимизацией производства, сокращением издержек и увеличением глубины переработки, произошедшими в 2016 году в результате ввода в эксплуатацию установки глубокой переработки мазута.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В группу также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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