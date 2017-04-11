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Свердловское управление автодорог возглавил выходец из Нижнего Тагила10 апреля в 15:20

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Вячеслав Данилов.

В управлении автомобильных дорог Свердловской области сменилось руководство. Исполняющим обязанности начальника назначен выходец из Нижнего Тагила Вячеслав Данилов. Информация уже обновилась на официальном сайте учреждения, передает "Уралинформбюро".

В 2010-2013 годах Данилов занимал пост замглавы Нижнего Тагила по энергетике и ЖКХ. Затем был назначен замначальника регионального управления автодорог.

Куда ушел Андрей Соляров, возглавлявший свердловский управтодорог, в учреждении пояснить отказались.

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