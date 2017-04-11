Прямо с конвейера.

Власти Екатеринбурга намерены приобрести 3 новых автомобиля. Извещение о проведении аукциона было опубликовано на сайте госзакупок в конце прошлой недели, передает "Уралинформбюро".

В технической документации несколько десятков условий, которым должны соответствовать машины, выпущенные не раньше 2017 года. Например, минимальная мощность двигателя - 181 лошадиная сила, максимальная скорость - от 210 километров в час. А разгоняться до 100 километров в час авто должны не долее 9,1 секунды. Указан даже цвет – серебристый металлик.

Перечень опций, призванных сделать поездки комфортнее, также достаточно обширен. В их числе датчики света, дождя и парковки, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с разметкой, коммуникационная система Bluetooth, беспроводное зарядное устройство и ряд других технических удобств.

За каждую машину администрация Екатеринбурга готова выложить 1,47 миллиона рублей. То есть общая сумма контракта слегка превышает 4,4 миллиона.