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Дания пытается остановить "Северный поток-2"10 апреля в 19:29

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По политическим мотивам.

Правительство Дании намерено законодательно закрепить за собой право запрета на строительство газопровода "Северный поток-2" через свои воды. Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на агентство Reuters, в данный момент датские власти могут остановить реализацию проекта "Газпрома" лишь по экологическим соображениям, но им хотелось бы иметь право решающего голоса также из политических соображений.

Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта, передает "Уралинформбюро". Также ЕС планирует добиться мандата на проведение переговоров с Россией.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря из России до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. Пропускная способность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год.

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