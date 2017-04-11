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Россияне нагуляли аппетит к легковушкам10 апреля в 19:00

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Впервые за 4 года.

Продажи легковушек и легкого коммерческого транспорта в России за март 2017 года увеличились на 9,4% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса.

Лидерство удерживает "АвтоВАЗ" с результатом свыше 25,1 тысячи машин (+13%) - спрос на его модели повышается девятый месяц подряд. Второе место занимает KIA (более 14,6 тысячи проданных авто, +18%). Следом идет Hyundai с показателем около 14,2 тысячи (+29%). Renault выбрали около 11,3 тысячи покупателей (+19%), Toyota - 9,7 тысячи (+18%).

В первую десятку также вписались Nissan, Volkswagen, ГАЗ, Skoda и УАЗ: от 8 до 4,5 тысячи экземпляров по убывающей.

За январь-март продажи в легковом сегменте прибавили 1% (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом), реализовано около 322,5 тысячи машин. Позитивный квартальный тренд на российском авторынке отмечен впервые за четырехлетку, передает "Уралинформбюро".

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