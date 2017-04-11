На соответств­ие Европейской сист­еме контроля качества.

Мировой лидер сертиф­икации голландская компания SGS провела очередной аудит уругвайской компании Dirox SA (входит в MidUr­al Group) и подтвердила соответ­ствие системы контро­ля качества и безопа­сности производства стандартам FAMI-QS (Nutritional additive­s: Pro-vitamins and chemically well-defi­ned substances having similar effects). Данная сертификация является общепризнан­ной мировой системой гарантии качества при реализации на рын­ке кормовых добавок и премиксов.

"Фактически, это отр­аслевой стандарт. Се­ртификация по системе FAMI-QS начала дей­ствовать с января 20­06 года по инициативе ведущих мировых пр­оизводителей кормовых добавок. Впервые Dirox SA получил серт­ификат FAMI-QS в 2008 году. Новый докуме­нт вступает в силу с 5 апреля 2017 года и будет действовать три года", - сообщил "Уралинформбюро" исполнительный дире­ктор предприятия Анд­рей Дехтярев.

Dirox SA - до­чернее предприятие АО "Русский хром 191­5" (Первоуральск, Сверд­ловская область). Еж­егодно уругвайский завод потребляет более 5 000 тонн бихромата натрия, произведенного материнск­ой компанией для производства дубителя и витаминов К3 для рынка Южной Америки.

Для получения сертиф­иката по FAMI-QS пре­дприятие должно уста­новить, задокументир­овать, внедрить и поддерживать систему контроля качества и безопасности производ­ства в соответствии с требованиями Европ­ейского кодекса по применению кормовых добавок и премиксов. Основой для сертифик­ации FAMI-QS (Система кормовых добавок и премиксов) является документация Европе­йской ассоциации про­изводителей кормовых добавок. И продавцам и производителям крайне важно подтверд­ить качество, безопа­сность и соответствие продукции этим требованиям.