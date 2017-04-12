Запланировав 87 проектов.

На 2017 год Группа ОАО "ММК" запланировала 87 природоохранных мероприятий. Затраты на их реализацию потянут на 5,6 миллиардов рублей. 69 проектов общей стоимостью 5,26 миллиарда будут воплощены в жизнь на ММК, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.

Более 1 миллиарда будет выделено на возведение новых природоохранных объектов. Проекты будут реализованы в рамках строительства новой аглофабрики и агрегата непрерывного горячего цинкования №3 в ЛПЦ-11, а также нового стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты.

Более 33 проектов направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На эти цели пойдет свыше 3,6 миллиарда рублей. Благодаря этому вредные выбросы будут сокращены на 2,5 тысячи тонн в год, а удельные - до уровня 1,95 килограмма на тонну стали.

В планах построить систему аспирации литейных дворов доменных печей, реконструировать газоочистки двухванного сталеплавильного агрегата и установки внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе.

Помимо этого, лаборатория охраны окружающей среды разрабатывает систему автоматизированного контроля промвыбросов ММК - на эти цели будет направлено около 300 миллионов рублей.

Порядка 650 миллионов пойдет на выполнение мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Крупнейшими проектами станут реконструкции системы оборотного водоснабжения ОАО "ММК" с расширением резервуара охладителя и грязного оборотного цикла прокатных клетей в ЛПЦ-4.

900 миллионов рублей предусмотрено на мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промотходов на окружающую среду. Речь идет о строительстве линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища №2, полигона по размещению отходов на территории восточного карьера горы Магнитной, возведении установки утилизации отходов смазочно-охлаждающих жидкостей прокатных цехов. Это позволит в 2017 году использовать 2,29 миллионов отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства.

В целом планируется переработать 11,2 миллиона тонн металлургических шлаков. Объем ежегодно размещаемой в гидроотвале золы ТЭЦ сократится на 15 тысяч тонн, будут обезврежены и утилизированы накопленные опасные отходы. Также в 2017 году продолжатся работы по рекультивации нарушенных земель.

ОАО "ММК" считает сокращение негативного воздействия на природу одной из своих стратегических целей. Это подтверждает экополитика, принятая руководством комбината, и сертификат соответствия системы экоменеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001, выданный независимым международным органом по сертификации TUV NORD (Германия).