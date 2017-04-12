Деньги просят у спонсоров.

Долг Ельцин-Центра перед Свердловской областью не забыт. С таким заявлением, отчитываясь 11 апреля перед депутатами Заксобрания, выступил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

"Мы не списали этот долг - смотрим, как идут дела по коммерческой части. Как только мы увидим, что финансовые средства есть, они вернут деньги. Знаю, что они ведут работу со спонсорами, и я уверен, что они отдадут", - подчеркнул глава Среднего Урала.

Свердловские власти одолжили 2 миллиарда рублей на достройку музейно-выставочного комплекса в 2015 году. Центр должен был вернуть деньги больше года назад, однако неоднократно просил отодвинуть дату уплаты долга. За это время сумма обросла процентами.



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