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Russian Arms Expo в Путинграде заменят танковыми боями11 апреля в 12:50

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Денег подкинут область и "Ростех"

Альтернативой выставке вооружений Russian Arms Expo, которой с этого года лишается Нижний Тагил, станут демонстрационные показы военной техники, в том числе исторические реконструкции крупных танковых сражений. Распоряжение о создании оргкомитета по их проведению подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Эти мероприятия будут включены во все выставочные и событийные туристические календари", - подчеркнул глава региона, добавив, что соответствующие договоренности достигнуты с Минпромторгом России, Ростехнологиями и УВЗ.

Как пояснили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, софинансирование мероприятий на полигоне "Старатель" возьмут на себя региональные власти и государственная корпорация "Ростех".

О переносе RAE, проходившей в Нижнем Тагиле с 1999 года, в подмосковный парк "Патриот" 24 марта сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее по теме:
Средний Урал лишился выставки Russian Arms Expo

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