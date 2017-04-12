Денег подкинут область и "Ростех"

Альтернативой выставке вооружений Russian Arms Expo, которой с этого года лишается Нижний Тагил, станут демонстрационные показы военной техники, в том числе исторические реконструкции крупных танковых сражений. Распоряжение о создании оргкомитета по их проведению подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Эти мероприятия будут включены во все выставочные и событийные туристические календари", - подчеркнул глава региона, добавив, что соответствующие договоренности достигнуты с Минпромторгом России, Ростехнологиями и УВЗ.

Как пояснили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, софинансирование мероприятий на полигоне "Старатель" возьмут на себя региональные власти и государственная корпорация "Ростех".

О переносе RAE, проходившей в Нижнем Тагиле с 1999 года, в подмосковный парк "Патриот" 24 марта сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Ранее по теме:

Средний Урал лишился выставки Russian Arms Expo