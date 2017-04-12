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"Энергия" оказалась на грани банкротства11 апреля в 13:36

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С долгом в 24,5 миллиона.

Арбитражный суд Курганской области возбудил дело о несостоятельности в отношении недобросовестного перепродавца электроэнергии в Курганской области ООО "Энергия" и ввел процедуру банкротства – наблюдение сроком до 13 мая 2017 года. Гарантирующий поставщик региона – Энергосбытовая компания "Восток" - был вынужден подать соответствующее заявление в суд. Причиной стала многомиллионная задолженность "Энергии" за поставленную электроэнергию, которую перепродавец не торопился погасить.

Общий размер задолженности "Энергии" перед АО "ЭК "Восток" достигает суммы почти 24,5 миллиона рублей, - напомнили "Уралинформбюро" в пресс-службе Энергосбыта - филиала АО "ЭК "Восток".

В течение процедуры наблюдения утвержденный судом временный управляющий проведет финансовый анализ деятельности компании, чтобы выяснить, располагает ли "Энергия" средствами для погашения задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в Зауралье АО "ЭК "Восток".

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