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Марийский НПЗ увеличил на 26% отгрузку нефтепродуктов11 апреля в 14:06

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Отправляемых железнодорожным транспортом.

Перерабатывающий актив Группы компаний "Новый Поток" - Марийский НПЗ - показал в марте 2017 года рост основных производственных показателей. Так, предприятие произвело 13,8 тысячи тонн газового стабильного бензина - на 5% больше, чем в марте 2016 года. Объем выпуска моторного топлива сохранился на уровне марта прошлого года, составив 52 тысячи тонн.

Также предприятие увеличило объемы отгрузки готовой продукции. На 7,5% выросла отгрузка нефтепродуктов на пункте автоналива - до 43 тысяч тонн. На 26% увеличился объем продукции, отправляемый железнодорожным транспортом, - до 78 тысяч тонн.

Общий объем переработки нефти остался на уровне 144 тысяч тонн. При этом показатели технологических потерь и потребления топливного газа на собственные нужды снизились на 1,2% и 13,2% соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Дмитрий Мазуров учредил Группу компаний "Новый Поток" более 10 лет назад. Она владеет не только нефтяными месторождениями, но и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, а также продвижения социально значимых и благотворительных проектов в 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Следует отметить, что базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

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