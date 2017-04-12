В итогах производства.

В 2016 году АО "К­лючевский завод ферр­осплавов" реализовало 16,3 тысяч тонн фер­росплавов, в том числе металлического хрома 7,9 тысяч тонн (+­17%), феррохрома ― 5,7 тысяч тонн (-11%), прочих ферросплавов и лигатур ― 1747 тонн (+28%). Кроме того, потребителям было отгружено шлаковой продукции и извести суммарно 36,1 тысяч тонн (в 2015 – 30,0 тысяч тонн).

Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе MidUral Group, в минувшем году ООО "Ключевская обога­тительная фабрика" реализовало металлургическим предприятиям 129,9 тысяч тонн пла­вленых глиноземсодер­жащих продуктов, показав пятикратное увеличение поставок по сравнению с 2015 годом.

За 2016 год АО "Русский хром 1915" поставило потребителям почти 60 тысяч тонн продукции. В частности, произведено сульфата натрия 27,3 тысяч тонн (+6% к уровню 2015 года), окиси хрома ― 11,0 тысяч тонн (+9%), би­хромата натрия ― 8,6 тысяч тонн (- 5%), хромового ангидрида ― 2,2 тысячи тонн (+ 13%), бихромата калия ― 634 тонны (+30%).

Расположенное в Уругвае дочернее предприятие АО "Русский хром 1915" - Dirox SA произвело витамина К для животноводства ― 588 тонн и 11 тысяч тонн средств для дубления кожи (Salcromo, Taninos).