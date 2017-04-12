Предприятия MidUral Group показали плюс11 апреля в 14:37
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В итогах производства.
В 2016 году АО "Ключевский завод ферросплавов" реализовало 16,3 тысяч тонн ферросплавов, в том числе металлического хрома 7,9 тысяч тонн (+17%), феррохрома ― 5,7 тысяч тонн (-11%), прочих ферросплавов и лигатур ― 1747 тонн (+28%). Кроме того, потребителям было отгружено шлаковой продукции и извести суммарно 36,1 тысяч тонн (в 2015 – 30,0 тысяч тонн).
Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе MidUral Group, в минувшем году ООО "Ключевская обогатительная фабрика" реализовало металлургическим предприятиям 129,9 тысяч тонн плавленых глиноземсодержащих продуктов, показав пятикратное увеличение поставок по сравнению с 2015 годом.
За 2016 год АО "Русский хром 1915" поставило потребителям почти 60 тысяч тонн продукции. В частности, произведено сульфата натрия 27,3 тысяч тонн (+6% к уровню 2015 года), окиси хрома ― 11,0 тысяч тонн (+9%), бихромата натрия ― 8,6 тысяч тонн (- 5%), хромового ангидрида ― 2,2 тысячи тонн (+ 13%), бихромата калия ― 634 тонны (+30%).
Расположенное в Уругвае дочернее предприятие АО "Русский хром 1915" - Dirox SA произвело витамина К для животноводства ― 588 тонн и 11 тысяч тонн средств для дубления кожи (Salcromo, Taninos).
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