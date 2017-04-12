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"Уральские авиалинии" увеличили число Airbus до 4011 апреля в 17:02

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Очередной А320 прибыл из Сингапура.

Авиапарк "Уральских авиалиний" пополнился 22 среднемагистральным авиалайнером Airbus A320. Воздушное судно прибыло в Екатеринбург из Сингапура. Общее количество самолетов перевозчика достигло круглого числа - 40.

Новичка планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Воздушное судно исполнено в двуклассной компоновке - 12 кресел бизнес-класса и 150 кресел в салоне экономкласса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, программа обновления авиапарка стартовала в "Уральских авиалиниях" в 2006 году. Самолеты Airbus семейства А320/321 являются самыми просторными самолетами среди узкофлюзеляжных воздушных судов. Также они считаются одними из лучших по шумоизоляции и освещенности салона. Лайнеры доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров.

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