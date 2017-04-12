РМК направила на охрану труда 759 миллионов рублей11 апреля в 16:16
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Каждый сотрудник холдинга под защитой.
Русская медная компания (РМК) за 2013-2016 годы выделила на мероприятия по охране труда и промбезопасности 759 миллионов рублей.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, 42% этих средств потрачено на улучшение условий труда, 35% - на спецодежду и средства индивидуальной защиты, 13% - на лечебно-профилактическое питание. Остальная часть суммы израсходована на регулярные медосмотры, обучение работников, закупку смывающих и обезвреживающих средств.
Управление экологии, охраны труда и промышленной безопасности было создано в РМК в июне 2012 года. В числе его функций – контроль за соблюдением законодательства, начислением льгот и компенсаций работникам, профилактика производственного травматизма и профзаболеваний.
В 2016 году компания провела первую конференцию "Охрана труда – наш приоритет", приуроченную ко Всемирному дню охраны труда (отмечается 28 апреля).
Делегатов прислали более 40 "дочек" холдинга. К ним присоединились главный техинспектор труда Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Виктор Костромитин и вице-президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) Александр Козлов.
Лучшими предприятиями РМК в обозначенной сфере признаны ТОО "Актюбинская медная компания" и ЗАО "Новгородский металлургический завод", лучшим специалистом - начальник службы охраны труда и промбезопасности ОАО "Уралгидромедь" Ирина Карпова. Призовые места в конкурсе заняли ее коллеги с Михеевского ГОКа, "Карабашмеди", ЗАО "Ормет".
За вклад в охрану труда отмечены Виктор Биркайм, Валентина Мыларщикова и Владимир Трякин - начальники профильных отделов Кыштымского медеэлектролитного завода, "Карабашмеди" и Александринской горно-рудной компании соответственно.
"Участникам было очень приятно и ценно, что их добросовестную работу и профессионализм оценило не только руководство Русской медной компании, но и представители надзорных ведомств и регулирующих организаций. Победа в конкурсе для одних стала заслуженной наградой, для других – стимулом стремиться к лучшим результатам", - резюмирует директор управления экологии, охраны труда и промбезопасности Наталия Гончар. Она выразила уверенность, что следующая конференция будет еще масштабнее.
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