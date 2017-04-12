Диплом компании вручили в Москве.

"Атомстройкомплекс" отмечен дипломом Национального объединения застройщиков (НОЗА) как лидер по объемам ввода жилья на Среднем Урале. В 2016 году сдано в эксплуатацию порядка 140 тысяч жилых "квадратов", а общий объем ввода превысил 200 тысяч квадратных метров. Сопоставимый показатель значится и в планах на 2017 год, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Награждение проходило 7 апреля в Москве на Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства. Дипломы вручал президент НОЗА Леонид Казинец.

В совещании также участвовали глава Минстроя РФ Михаил Мень, гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник, президент ассоциации "НОСТРОЙ" Андрей Молчанов и крупнейшие игроки строительного рынка со всей России.