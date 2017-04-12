А желающих нет.

Zoltav resources, принадлежащая 23-летнему Аркадию Абрамовичу, реализует долю в Колтогорской группе нефтяных месторождений на территории Югры. Продается как минимум 50% стоимостью до 250 миллионов долларов, пишет "Лайф" со ссылкой на отчет компании.

Речь идет о крупнейшем активе Zoltav с запасами порядка 1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Лицензионные участки площадью около 70 тысяч гектаров расположены в 130 километрах к востоку от Нижневартовска, передает "Уралинформбюро". Владелец намерен привлечь партнера, способного помочь с разработкой недр. По данным источника издания, поиски длятся не первый год. Возможно, инвесторов пугают высокие затраты на извлечение запасов, полагают эксперты.