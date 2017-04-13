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Налоговики оставят в покое малый бизнес12 апреля в 08:49

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О проверках можно забыть.

Депутаты Госдумы РФ рассматривают возможность отмены налоговых проверок для предприятий малого бизнеса. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Планируется, что с 2019 года предпринимателей избавят от налоговой отчетности, а с 2020 года - и от проверок, передает "Уралинформбюро".

По словам Макарова, для контроля за малым бизнесом можно использовать специальную контрольно-кассовую технику, которая будет автоматически отправлять данные в налоговый орган.

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